‘पहले हड्डियां तोड़ी और अब FIR’, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, BJP का पलटवार – LoP पर चले विशेषाधिकार हनन का मामला

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार देश के जेन जी को चुप कराना चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब FIR करके उन्हें चुप कराना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि आप भारत का इतिहास थे। भविष्य में आपके साथ कैसा बर्ताव होगा, इसके लिए आप तैयार रहें। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर बीजेपी के सांसद भी हमलावर हैं। उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।