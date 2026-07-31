अभिजीत दीपके की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी, छात्रों को मत डराइए; नहीं तो सरकार बदल देंगे

Abhijeet Deepke Latest Statement: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 36 दिन आंदोलन किया। इस आंदोलन के दवाब के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब सीजेपी प्रमुख ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है और सरकार बदलने की भी बात कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि सरकार ने अपने तरीके नहीं बदले तो छात्र इसको बदल देंगे।