31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अभिजीत दीपके की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी, छात्रों को मत डराइए; नहीं तो सरकार बदल देंगे

Jantar Mantar NEET Paper Leak Protest: सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर सरकार पर छात्रों को डराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में छात्रों के घर पुलिस जा रही है। उन्हें हिरासत और गिरफ्तारी से डराया जा रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jul 31, 2026

Cockroach Janata Party NEET protest

अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी (Photo-IANS)

Abhijeet Deepke Latest Statement: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 36 दिन आंदोलन किया। इस आंदोलन के दवाब के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब सीजेपी प्रमुख ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है और सरकार बदलने की भी बात कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि सरकार ने अपने तरीके नहीं बदले तो छात्र इसको बदल देंगे। 

छात्रों को डरा रही सरकार- अभिजीत दीपके

सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर सरकार पर छात्रों को डराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में छात्रों के घर पुलिस जा रही है। उन्हें हिरासत और गिरफ्तारी से डराया जा रहा है।

दीपके ने कहा कि छात्र आतंकवादी नहीं है। वे इस देश के भविष्य हैं। यदि सरकार छात्रों को प्रताड़ित करना जारी रखेगी तो अभी हमने महज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। यदि ज्यादा परेशान किया तो छात्र सरकार को ही बदल देंगे। 

दोबारा आंदोलन को मजबूर कर रही सरकार

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने सरकार पर दोबारा आंदोलन को मजबूर करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार गलत समझ रही है कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट है। सरकार दोबारा ऐसी परिस्थिति पैदा कर रही है कि हम दोबारा आंदोलन करें।  

सरकार को दी चेतावनी

इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों को कमजोर मत समझो। उनके आगे समस्या खड़ी मत करिए। छात्र धर्मेंद्र प्रधान से नाराज नहीं थे, उनका गुस्सा पूरी सरकार के खिलाफ था। उन्हें हल्के में मत लिजिए। 

BJP में शामिल होने का बनाया जा रहा दवाब- अभिजीत दीपके

बता दें कि इससे पहले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का दवाब बनाया जा रहा है और लगातार धमकियां भी दी जा रही है। दीपके के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने दीपके के आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें सबूत पेश करने की बात कही। 

दीपके ने कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका आरोप है कि आंदोलन के दौरान उनके माता-पिता और सहयोगियों को भी धमकियां दी गईं।

दिन में मिले राहुल गांधी और शाम को इमरान प्रतापगढ़ी ने की मुलाकात, जानें कौन है मोहम्मद इरफान; जो CJP आंदोलन से हुए फेमस

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi meets Mohammad Irfan

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 10:53 am

Published on:

31 Jul 2026 10:53 am

Hindi News / National News / अभिजीत दीपके की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी, छात्रों को मत डराइए; नहीं तो सरकार बदल देंगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Shehzad Poonawalla Resigns BJP: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, X बायो से भी हटाया पार्टी का नाम

Shehzad Poonawalla Resigns from BJP
राष्ट्रीय

भरत तिवारी एनकाउंटरः STF जवान गिरफ्तार, हथियार डालने के बाद भी गोली चलाने का आरोप

Bharat Tiwari Encounter update.
राष्ट्रीय

Supreme Court live Streaming: न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर रोक नहीं, स्पष्ट नियम बनें: सुप्रीम कोर्ट में RTI कार्यकर्ताओं की दलील

Supreme Court live streaming
राष्ट्रीय

Iran की महान एयरलाइन को मदद करना भारतीय कंपनी को पड़ा भारी, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

Iran's airline
राष्ट्रीय

Supreme Court CEC Case: मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, चयन समिति में CJI क्यों नहीं?

Supreme Court CEC Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.