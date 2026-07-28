धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न वाले वीडियो पर घिरी CJP, सोनम वांगचुक और मेघनाद ने जताई नाराजगी

CJP Dance Video Row: धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के डांस और जश्न मनाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर अब विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आंदोलन खत्म होने के तुरंत बाद सामने आए इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना हो रही है। पार्टी से जुड़े कई लोगों ने भी इसे प्रदर्शनकारियों के प्रति असंवेदनशील बताया है।