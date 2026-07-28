Monsoon Session: विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, 'विपक्ष ने कहा था कि वे अब चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं यह नहीं जानता कि आखिर वे क्यों बार-बार अपनी बात से हट जाते हैं। यह बिल छात्रों और युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है… उन्हें चर्चा करनी चाहिए और सरकार ने युवाओं के लिए बहुत ठोस कदम उठाए हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि राजनीति में न पड़ें और आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान होगा… सरकार नकारात्मक नहीं सकारात्मक है…'