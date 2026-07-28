लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर होगी बहस, जानिए विपक्ष की ओर से कौन-कौन नेता लेंगे हिस्सा

बता दें कि विपक्ष की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बहस के मुख्य वक्ताओं में शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बहस में हिस्सा ले सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई भी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत गौरव गोगोई करेंगे।