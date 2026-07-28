लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर होगी बहस, जानिए विपक्ष की ओर से कौन-कौन नेता लेंगे हिस्सा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बहस में लेंगे हिस्सा (Photo-IANS)
Lok Sabha Debate On Anti Paper Leak Bill: लोकसभा में मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर बहस होगी। इस विधेयक पर दोपहर करीब 2 बजे से बहस शुरू होगी। इस चर्चा को NEET पेपर लीक विवाद और देश में सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता के मुद्दे पर संसद की बड़ी राजनीतिक भिड़ंत माना जा रहा है।
बता दें कि मानसून सत्र के दौरान लगातार हंगामे के बाद सरकार ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए आठ घंटे का समय निर्धारित किया है। संसदीय सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई सहमति के बाद इस विधेयक को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया।
बता दें कि विपक्ष की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बहस के मुख्य वक्ताओं में शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बहस में हिस्सा ले सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई भी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत गौरव गोगोई करेंगे।
इसके अलावा एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले भी चर्चा में हिस्सा ले सकती हैं। माना जा रहा है कि INDIA गठबंधन इस बहस के जरिए परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं और सरकार की भूमिका को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगा।
बता दें कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार छात्रों का भरोसा कायम रखने और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही। राहुल गांधी भी पहले सरकार पर इस मामले में जवाबदेही से बचने का आरोप लगा चुके हैं।
एनडीए ने अनुभवी और युवा सांसदों पर भरोसा जताया है। बंसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या भाजपा की ओर से बहस का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के लावू कृष्ण देवरायलु, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल और एनसीपी के सुनील तटकरे भी चर्चा में भाग ले सकते हैं।
बताया जा रहा है कि टीएमसी की बागी सांसदों में से सायोनी घोष या मिताली बाग को भी काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले गुट की ओर से बोलने का मौका मिल सकता है। यह विधेयक सोमवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया गया था।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग