दिल्ली-NCR में फिर शुरू होगी बारिश, मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट, पूरे हफ्ते मिलेगी गर्मी से राहत

Weather Update: उमस और चिपचिपी गर्मी से परेशान दिल्ली-NCR के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और मानसूनी हवाएं दोबारा पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं। जिससे आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 और 29 जुलाई के लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे NCR में 'येलो अलर्ट' जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अब इस पूरे हफ्ते आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर अच्छी बारिश होगी, जिससे तापमान गिरेगा और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।