Weather Update: दिल्ली, राजस्थान, बिहार, ओडिशा समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पूरे हफ्ते बारिश जारी रहने की संभावना है। यहां सबसे बड़ी चिंता लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की है। लगातार बारिश की वजह से नदियों का पानी अचानक बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खतरा हो सकता है। प्रशासन ने पहाड़ी और नदी किनारे बसे इलाकों के लोगों से खासतौर पर सावधानी बरतने की अपील की है।