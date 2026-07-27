आज संसद में गूंजेगा पेपर लीक का मुद्दा! सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे डॉ. जितेंद्र सिंह

देश में पेपर लीक की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब सरकार संसद में नकल विरोधी सख्त कानून लाने की तैयारी में है। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली यह 6 सदस्यीय कमेटी परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और पेपर लीक रोकने के उपाय सुझाएगी। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी कर दिया गया है। यह टास्क फोर्स मुख्य रूप से सरकार को यह रिपोर्ट सौंपेगी कि परीक्षाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर पारदर्शिता कैसे लाई जाए, ताकि सरकारी परीक्षाओं पर युवाओं का विश्वास फिर से मजबूत हो सकें।