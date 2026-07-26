‘ये ट्रेंड ठीक नहीं है’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी के पूर्व मंत्री का बयान, विपक्ष को बताया आंदोलनजीवी

बता दें कि News18 India के मंच पर दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीजेपी और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जमकर सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। एंकर के सवालों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ लोग आंदोलनजीवी होते हैं। देश में कहीं भी कुछ भी होता है, वे लोग वहां जाकर खड़े हो जाते हैं।' उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग में जब CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो वे उसके समर्थन में खड़े हो गए। हरियाणा में पहलवानों का धरना हुआ तो उनके साथ खड़े हो गए। उमर खालिद का मामला आया तो उसके समर्थन में भी पहुंच गए। उन्होंने बिना नाम लिए खासतौर पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जहां भी किसी भी तरह का प्रदर्शन होता है, विपक्षी नेता वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं।