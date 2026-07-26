Dharmendra Pradhan: दो बार ठुकराया इस्तीफा, फिर अचानक ऐसा क्या बदला? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी

जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी, तब सरकार को अहसास हुआ कि छात्रों के वास्तविक असंतोष का फायदा देश विरोधी तत्व उठा सकते हैं। जंतर-मंतर पर स्थिति को बेकाबू होने से रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने दोबारा पद छोड़ने की इच्छा जताई। इस बार, राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।