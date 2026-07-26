तेलंगाना में निकाय चुनाव के बहाने विधानसभा चुनाव की तैयारी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने नेताओं को दिया जीत का मंत्र

इस संबंध में सुनील बंसल ने राज्य के नेताओं से कहा कि वे टीम के रूप में काम करें। उन्होंने पार्टी नेताओं से अपने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने की अपील की, ताकि भाजपा पांच नगर निगमों (ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, साइबराबाद, मलकाजगिरी, वारंगल और खम्मम में जीत दर्ज कर सके। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में भाजपा के विस्तार का आधार मजबूत संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता और जनता से निरंतर जुड़ाव रहा है, जिसे तेलंगाना में भी अपनाना होगा।