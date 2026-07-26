‘अब टाइफाइड से जंग…’: CJP प्रमुख अभिजीत दीपके की बिगड़ी तबीयत, ड्रिप वाली फोटो वायरल

इसस पहले अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर पूरे देश के समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 37 दिनों के कठिन और अनिश्चितता भरे सफर के बाद अब जाकर सुकून की सांस मिली है। पिछले कई हफ्तों से यह नहीं पता होता था कि शाम तक क्या होगा, लेकिन अब कोई पैनिक नहीं है। यह जीत देश के युवाओं और उन सभी लोगों की है जिन्होंने मुश्किल वक्त में हम पर भरोसा जताया। दीपके ने जंतर-मंतर पर मौजूद उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों से माफी भी मांगी, जिनसे वे आंदोलन खत्म होने के बाद खराब स्वास्थ्य के कारण व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सके। उन्होंने बताया कि तेज बुखार होने के कारण उन्हें तुरंत घर लौटना पड़ा था।