शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद बोले प्रह्लाद जोशी, कहा- ‘यह मेरे लिए नया विषय है’

प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री (फोटो - आईएएनएस)
Pralhad Joshi Education Ministry: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि रविवार को उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला और अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की है। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय उनके लिए नया विषय है। इसलिए फिलहाल वह मंत्रालय की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों और जरूरी फैसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मंत्रालय को अच्छी तरह समझने के बाद ही वह आगे की प्राथमिकताओं और योजनाओं पर विस्तार से बात करेंगे।
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