कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने किया बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे 2028 का विधानसभा चुनाव; बोले- राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ गया है

Karnataka Ex CM Siddaramaiah: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि वे 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने यह फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सिद्धारमैया ने बताया कि अभी वे 79 साल के हैं और चुनाव के समय तक वे 81 या 82 साल के हो जाएंगे। इसलिए अब उनके लिए पहले जैसी ऊर्जा के साथ काम करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी और यह पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे और लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।