कौन है सत्यम पंडित, जिसने जंतर-मंतर प्रदर्शन से लौटने वाले छात्रों की पिटाई? विपक्ष ने कार्रवाई की मांग

Satyam Pandit Assault Students Video: जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक चले आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति प्रदर्शन में शामिल छात्रों से पूछताछ करता, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक वीडियो की सत्यता और घटना की तारीख की पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में अभद्र भाषा होने के कारण खबर में वीडियो नहीं लगाई गई है।