राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते युवा’, प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

Mritunjay Tiwari on Rahul Gandhi: प्रह्लाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देश के छात्र और युवा राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दों की आड़ में राजनीति कर रही है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो कोई तर्क है और न ही कोई विजन। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है।