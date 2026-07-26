Abhijit Dipke: महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके के घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस के मंत्री, बोले- सरकार ने सभी मांगे मान ही ली

उधर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने एक पत्र जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सम्मान की बात रही। प्रधान ने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं बेहद पीड़ादायक थीं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द की और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। साथ ही अगले वर्ष से नीट-यूजी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया।