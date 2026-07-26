DCW New Chief: स्वाति मालीवाल के 2 साल बाद दिल्ली महिला आयोग को मिली नई अध्यक्ष; लता गुप्ता संभालेंगी कमान, 5 नए सदस्य भी नियुक्त

DCW New Chief Lata Gupta: दिल्ली महिला आयोग (DCW) में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लता गुप्ता को आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इसके अलावा आयोग के पुनर्गठन के लिए पांच नई महिला सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। चेयरपर्सन का पद दो साल से खाली था, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ी तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में राज्यसभा जाने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।