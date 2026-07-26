DCW New Chief: स्वाति मालीवाल के 2 साल बाद दिल्ली महिला आयोग को मिली नई अध्यक्ष; लता गुप्ता संभालेंगी कमान, 5 नए सदस्य भी नियुक्त

दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनीं लता गुप्ता (फोटो - X@lata gupta)
DCW New Chief Lata Gupta: दिल्ली महिला आयोग (DCW) में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लता गुप्ता को आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इसके अलावा आयोग के पुनर्गठन के लिए पांच नई महिला सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। चेयरपर्सन का पद दो साल से खाली था, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ी तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में राज्यसभा जाने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
चेयरपर्सन की नियुक्ति के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने आयोग के प्रशासनिक ढांचे में सभी खाली पदों को भरने के लिए पांच नए सदस्यों को नामित किया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, नए सदस्य श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेनू भल्ला हैं।
इन सदस्यों की नियुक्ति के साथ दिल्ली महिला आयोग अब पूरी तरह से काम करने लगा है, जिससे घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, सुरक्षा और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों का तेजी से समाधान हो सकेगा।
दिल्ली महिला आयोग चेयरपर्सन का पद खाली होना पिछले दो वर्षों से चर्चा और राजनीतिक बहस का विषय रहा है। जनवरी 2024 में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के लिए नामित किया, जिसके कारण उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा।
तब से आयोग बिना किसी नियमित चेयरपर्सन के काम कर रहा था, जिससे शिकायतों के समाधान की गति धीमी हो गई थी। आयोग के पुनर्गठन की मांगें बढ़ रही थीं। अब लता गुप्ता के नेतृत्व में नई टीम के गठन के साथ, यह उम्मीद की जा रही है कि आयोग का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन नियुक्तियों की घोषणा करते हुए दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के सभी वर्गों की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है। इन नियुक्तियों से आयोग के कामकाज को नई गति मिलेगी, जिससे महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और सहायता दिलाने की प्रक्रिया और भी असरदार और तेज हो जाएगी।
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई चेयरपर्सन लता गुप्ता और सभी नवनियुक्त सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने भरोसा जताया कि नया बोर्ड दिल्ली सरकार के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाएगा और राजधानी में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ न्यायपूर्ण माहौल बनाने में अहम योगदान देगा।
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