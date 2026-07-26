धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रह्लाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय, जानिए उनके सामने कौन-सी हैं 3 सबसे बड़ी चुनौतियां

प्रह्लाद जोशी को एनटीए की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार करने होंगे। परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू करना और नकल तथा पेपर लीक से जुड़े गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा पारंपरिक ऑफलाइन परीक्षाओं से सुरक्षित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) प्रणाली की ओर बदलाव को भी प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।