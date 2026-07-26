Punjab Politics: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से AAP पर बढ़ा दबाव, पंजाब में दो मंत्रियों के इस्तीफे की मांग तेज

प्रदेश में विपक्ष ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे की मांग भी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि पंजाब कांग्रेस का आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। वड़िंग ने कहा कि राज्य में बार-बार सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामलों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को भी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस इस मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगी।