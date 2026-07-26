Kargil Vijay Diwas 2026: भारत के कितने सैनिक कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे? जानिए वॉर से जुड़े 10 सवालों के जवाब

Kargil Vijay Diwas 2026: हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के उन वीर जवानों की बहादुरी, साहस और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर भारत की सीमाओं की रक्षा की थी। यह युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जाता है। आपको बताते हैं कारगिल युद्ध से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब।