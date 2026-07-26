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Kargil Vijay Diwas 2026: भारत के कितने सैनिक कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे? जानिए वॉर से जुड़े 10 सवालों के जवाब

Kargil Vijay Diwas 2026: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जानिए 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके सही जवाब।
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भारत

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Harshul Mehra

Jul 26, 2026

kargil vijay diwas 2026 10 important questions and answers

कारगिल वॉर से जुड़े 10 सवालों के जवाब। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

Kargil Vijay Diwas 2026: हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के उन वीर जवानों की बहादुरी, साहस और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर भारत की सीमाओं की रक्षा की थी। यह युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जाता है। आपको बताते हैं कारगिल युद्ध से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब।

सवाल 1: कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था?

जवाब: कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। यह संघर्ष जम्मू-कश्मीर के कारगिल सेक्टर और नियंत्रण रेखा (LoC) के आसपास हुआ था। भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़कर अपनी सभी चौकियों पर दोबारा कब्जा कर लिया था।

सवाल 2: पॉइंट 4875 पर कब्जा किस भारतीय अधिकारी ने किया था?

जवाब: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा किया था। इस अभियान के दौरान उन्होंने "ये दिल मांगे मोर" का प्रसिद्ध नारा दिया था। युद्ध में वीरगति प्राप्त होने के बाद उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

सवाल 3: कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के अभियान का नाम क्या था?

जवाब: कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर (Operation Safed Sagar) चलाया था। इस अभियान के तहत वायुसेना ने भारतीय सेना को हवाई सहायता प्रदान करते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया।

सवाल 4: कारगिल और स्कर्दू के बीच की सड़क कब बंद की गई थी?

जवाब: कारगिल और स्कर्दू के बीच की सड़क 1949 में बंद कर दी गई थी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की सेना को इस मार्ग से रसद और सैन्य सहायता पहुंचाने से रोकना था।

सवाल 5: पाकिस्तान के घुसपैठ अभियान का नाम क्या था?

जवाब: कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की योजना को ऑपरेशन बद्र (Operation Badr) नाम दिया था। इसी योजना के तहत पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने भारतीय चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी।

सवाल 6: कारगिल युद्ध स्मारक कहां स्थित है?

जवाब: कारगिल युद्ध स्मारक लद्दाख के द्रास में स्थित है। इसे द्रास वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। यह स्मारक टाइगर हिल के निकट बनाया गया है और यहां हर साल हजारों लोग शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं।

सवाल 7: भारतीय सेना के प्रमुख अभियान का नाम क्या था?

जवाब: भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय (Operation Vijay) चलाया था। इसी अभियान के तहत भारतीय सेना ने सभी रणनीतिक चोटियों पर दोबारा कब्जा किया।

सवाल 8: कारगिल युद्ध में भारत के कितने सैनिक शहीद हुए थे?

जवाब: कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। उनके साहस और बलिदान को पूरा देश आज भी गर्व और सम्मान के साथ याद करता है।

सवाल 9: कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे?

जवाब: साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे।

सवाल 10: भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन-सा है?

जवाब: भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र (Param Vir Chakra) है। यह सम्मान युद्ध के दौरान असाधारण साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है।

कारगिल विजय दिवस का महत्व

कारगिल विजय दिवस केवल एक ऐतिहासिक जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान की याद भी दिलाता है। 26 जुलाई का दिन हर भारतीय को उन वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

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Updated on:

26 Jul 2026 11:49 am

Published on:

26 Jul 2026 11:49 am

Hindi News / National News / Kargil Vijay Diwas 2026: भारत के कितने सैनिक कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे? जानिए वॉर से जुड़े 10 सवालों के जवाब

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