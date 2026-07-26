संजय राउत का बड़ा दावा: पीएम मोदी फडणवीस को बनाना चाहते हैं शिक्षा मंत्री, पर महाराष्ट्र में फंसा पेंच

Devendra Fadnavis News : मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। संजय राउत ने दावा किया है कि प्रल्हाद जोशी कुछ समय के लिए शिक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में देवेंद्र फडणवीस को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह खड़ी हो गई है कि अगर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं, तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा।