Bankipur By-Polls: वोटरों को डराने के लिए जीविका दीदियों का इस्तेमाल कर रही BJP, प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप

उन्होंने कहा- वोटर अवेयरनेस (मतदाता जागरूकता) के नाम पर, 'जीविका दीदियों' जो सरकार से जुड़ी वर्कर हैं, उनका इस्तेमाल महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें यह बताने के लिए किया जा रहा है कि अगर उन्होंने BJP को वोट नहीं दिया, तो उन्हें मिलने वाले सरकारी फायदे, जैसे राशन और पेंशन बंद कर दिए जाएंगे।