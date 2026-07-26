26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Bankipur By-Polls: वोटरों को डराने के लिए जीविका दीदियों का इस्तेमाल कर रही BJP, प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप

Bankipur By-Polls: पटना DM के ट्वीट को लेकर विवाद बढ़ गया है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Jul 26, 2026

Prashant Kishor

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। (फोटो- IANS)

बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। इस बीच, 'जन सुराज' के संस्थापक और पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने रविवार को भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा- भाजपा के नेतृत्व वाला NDA विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को 'डराने-धमकाने' के लिए 'जीविका दीदियों' का इस्तेमाल कर रहा है।

पटना डीएम को ट्वीट को लेकर बढ़ा विवाद

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा- पटना के जिला मजिस्ट्रेट के आधिकारिक ट्वीट से एक बार फिर वही आपत्तिजनक हरकत शुरू हो गई है जो नवंबर 2025 (चुनाव) में हुई थी।

उन्होंने कहा- वोटर अवेयरनेस (मतदाता जागरूकता) के नाम पर, 'जीविका दीदियों' जो सरकार से जुड़ी वर्कर हैं, उनका इस्तेमाल महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें यह बताने के लिए किया जा रहा है कि अगर उन्होंने BJP को वोट नहीं दिया, तो उन्हें मिलने वाले सरकारी फायदे, जैसे राशन और पेंशन बंद कर दिए जाएंगे।

यह लोकतंत्र के साथ धोखा- प्रशांत

प्रशांत ने आगे कहा- कल हमें पूरे दिन यह जानकारी मिलती रही कि कैसे 'जीविका दीदियां' मीटिंग कर रही हैं और यहां तक कि घर-घर जाकर वोटरों को धमका रही हैं। 'जीविका दीदियों' को चुनाव का हिस्सा बनाना बिहार की जनता और लोकतंत्र के साथ धोखा है।

'जन सुराज' के संस्थापक ने यह भी आरोप लगाया कि न सिर्फ पटना से, बल्कि आस-पास के इलाकों से भी जीविका दीदियों को तैनात किया गया है और उन्हें वोटरों को धमकाने और लालच देने की जिम्मेदारी दी गई है।

आज हम फिर से ऑब्जर्वर से मिलेंगे- प्रशांत

पीके ने बताया- हमारी पार्टी के सदस्य दो बार चुनाव आयोग से मिल चुके हैं; आज हम फिर से ऑब्जर्वर से मिलेंगे और उन्हें चुनाव से जुड़े कामों से जीविका दीदियों को हटाने के लिए 24 घंटे का समय देंगे।

प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को यह आदेश जारी करना होगा कि 'जीविका' से जुड़ी कोई भी महिला या कोई भी अर्ध-सरकारी कर्मचारी चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता, जैसा कि चुनाव आयोग के नियमों में कहा गया है।

धरना देने की चेतावनी

प्रशांत ने चेतावनी दी कि अगर रविवार को यह साफ़ करने वाला पत्र जारी नहीं किया गया, तो सोमवार को पार्टी के सभी नेता, जिसमें वे खुद भी शामिल हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना देंगे।

किशोर ने कहा- हम नवंबर 2025 के चुनाव जैसी चीजों को दोबारा नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा यहां उपचुनाव हारने वाली है, इसीलिए वह वोटरों को डराने-धमकाने का सहारा ले रही है।

Jan Suraaj Candidate List: जन सुराज की दूसरी सूची में कितने मुस्लिमों को मिला टिकट, जानें कहां से किसे बनाया प्रत्याशी

ये भी पढ़ें
प्रशांत किशोर

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jul 2026 11:45 am

Published on:

26 Jul 2026 11:45 am

Hindi News / National News / Bankipur By-Polls: वोटरों को डराने के लिए जीविका दीदियों का इस्तेमाल कर रही BJP, प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का संभाला कार्यभार, अधिकारियों के साथ की बैठक

Prahlad Joshi new Education Minister India
राष्ट्रीय

Black Sea में 5 भारतीयों की मौत, विदेश मंत्रालय ने जहाजों पर काम करने वाले सभी इंडियंस को कर दिया आगाह

Black Sea
राष्ट्रीय

NEET UG Paper Leak: छात्रों का आक्रोश, घिरती सरकार और बड़ा सियासी दांव: क्या धर्मेंद्र प्रधान की विदाई के पीछे है BJP की मास्टरस्ट्रैटेजी?

Dharmendra Pradhan Resignation
राष्ट्रीय

पेपर लीक पर संसद का गतिरोध खत्म, सरकार मानसून सत्र में आगे बढ़ा सकती है परिसीमन बिल का मुद्दा

dharmendra pradhan resigns, jitendra singh lok sabha, public examinations amendment bill
नई दिल्ली

Punjab Politics: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से AAP पर बढ़ा दबाव, पंजाब में दो मंत्रियों के इस्तीफे की मांग तेज

Dharmendra Pradhan resignation impact on Punjab politics
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.