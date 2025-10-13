Jan Suraaj Candidate List: जन सुराज की दूसरी सूची में कितने मुस्लिमों को मिला टिकट, जानें कहां से किसे बनाया प्रत्याशी

Jan Suraaj Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सोमवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 65 प्रत्याशियों के नाम हैं। हालांकि दूसरी सूची में भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश की 243 सीटों में से जन सुराज ने 116 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जन सुराज की दूसरी लिस्ट में 14 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है।