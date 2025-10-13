Jan Suraaj Candidate List: जन सुराज की दूसरी सूची में कितने मुस्लिमों को मिला टिकट, जानें कहां से किसे बनाया प्रत्याशी

जन सुराज की दूसरी लिस्ट हुई जारी (Photo-IANS)
Jan Suraaj Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सोमवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 65 प्रत्याशियों के नाम हैं। हालांकि दूसरी सूची में भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश की 243 सीटों में से जन सुराज ने 116 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जन सुराज की दूसरी लिस्ट में 14 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है।
प्रशांत किशोर ने अपनी दूसरी लिस्ट में भी सभी जातियों को साधा है। जन सुराज की दूसरी लिस्ट में 18 एससी, एक एसटी और 14 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। आज जारी लिस्ट में 65 में से 19 रिजर्व और 46 जनरल सीट हैं।
|विधानसभा
|प्रत्याशी का नाम
|केसरिया
|नाज अहमद खान
|बाजपट्टी
|आजम हुसैन अनवर
|सीतामढ़ी
|जियाउद्दीन खान
|ठाकुरगंज
|मो. एकरामुल हक
|कटिहार
|डॉ. गाजी शारिक
|कदवा
|मो. शहरयार
|बलरामपुर
|असब आलम
|गौरा बौराम
|डॉ. इफ्तिखार आलम
|बहादुरपुर
|आमिर हैदर
|बरहरिया
|डॉ. शाहनवाज
|गोरियाकोठी
|एजाज अहमद सिद्दीकी
|कहलगांव
|मंजर आलम
|नोखा
|डीएसपी नसरुल्लाह खान
|कसबा
|इत्तेफाक आलम
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा- पहली सूची में हमने 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी सूची में हमने 65 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी। पीके ने बताया कि अब तक घोषित उम्मीदवारों में 31 अत्यंत कमजोर वर्ग, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग और 21 मुस्लिम हैं।
बता दें कि जन सुराज पार्टी की तरफ से अब तक प्रत्याशियों की दो लिस्ट जारी हो चुकी है। 243 में से 116 सीटों पर पर अपने उम्मीदवार उतार दिए है। 116 में से 21 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इससे पहले पीके ने वादा किया था कि वे प्रदेश में 40 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देंगे।
