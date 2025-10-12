Bihar Chunav 2025: सीटों के ऐलान होने के बाद नाराज हुआ यह दल, कहा- NDA को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा

Bihar Chunav 2025: बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ हो गई है। इस चुनाव में बीजेपी-जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं। सीट बंटवारे के ऐलान के बाद हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जो फैसला किया है, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन छह सीटें देकर उन्होंने हमें कमतर आंका है, एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।