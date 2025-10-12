Patrika LogoSwitch to English

Bihar Chunav 2025: सीटों के ऐलान होने के बाद नाराज हुआ यह दल, कहा- NDA को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा

Bihar Assembly Election 2025: जीतन राम मांझी ने कहा- आलाकमान ने जो फैसला किया है, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन छह सीटें देकर उन्होंने हमें कमतर आंका है, एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 

पटना

Ashib Khan

Oct 12, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ हो गई है। इस चुनाव में बीजेपी-जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं। सीट बंटवारे के ऐलान के बाद हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जो फैसला किया है, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन छह सीटें देकर उन्होंने हमें कमतर आंका है, एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

राजनीतिक पारा हुआ गर्म

हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी के इस बयान के बाद प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 6 सीटें मिलने के बाद संतुष्टि जताई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वे नाराज नजर आए और एनडीए को खामियाजा भुगतने की भी बात भी कह दी।

पप्पू यादव ने नीतीश को दिया ऑफर

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा के बाद नीतीश कुमार को अपनी तरफ आने का ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा- नीतीश कुमार साफ हो गए है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या न हो उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। JDU को उधर खत्म किया जाएगा तो हम स्वागत करेंगे।

‘225 सीटें जीतने का लिया संकल्प’

भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा- सीटों का बंटवारा तो होना ही था, कोई असमंजस नहीं था, यह शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। सभी ने एनडीए को 225 सीटें जिताने का संकल्प लिया है। क्योंकि बिहार की नींव पड़ चुकी है, अब यह एक नई छलांग लगाएगा। 2032 तक बिहार एक प्रबुद्ध और समृद्ध राज्य होगा।

जीतन राम मांझी की नाराजगी पर क्या बोले BJP नेता

हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा छह सीटें मिलने पर असंतोष व्यक्त करने के बारे में उन्होंने कहा- जीतन राम मांझी ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वे असंतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वे अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। कोई असंतोष नहीं है।

NDA में सब ठीक नहीं-RJD

राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा- NDA में सब ठीक नहीं है, यह स्पष्ट दिख रहा है। हम लगातार कह रहे थे कि भाजपा, JDU को समाप्त कर देगी। अब तक JDU बड़े भाई की भूमिका में थी लेकिन अब उसे बराबरी पर लाया गया है। चिराग पासवान और भाजपा ने मिलकर 130 सीटें ले ली हैं। भाजपा ने छोटे दलों को समाप्त करने का फ़ॉर्मूला बनाया है। 

12 Oct 2025 09:44 pm

