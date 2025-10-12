Bihar Election 2025: राघोपुर में प्रशांत किशोर पर केस दर्ज, लगा यह बड़ा आरोप

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, राघोपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पीके के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शनिवार को प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता से संवाद किया था।