Bihar Election 2025: राघोपुर में प्रशांत किशोर पर केस दर्ज, लगा यह बड़ा आरोप

राघोपुर में PK के खिलाफ केस दर्ज (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, राघोपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पीके के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शनिवार को प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता से संवाद किया था।
राघोपुर में प्रशांत किशोर के खिलाफ अंचलाधिकारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। पीके समेत प्रखंड अध्यक्ष और अज्ञात पर राघोपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि पीके ने राघोपुर में लोगों से मुलाकात की थी। इस दौरान पीके ने कहा- आपका विधायक दो बार डिप्टी सीएम रह चुका है। क्या कभी उसने आपकी समस्याएं सुनी?
राजद नेता तेजस्वी यादव के एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा- उनका हश्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसा होगा, जो कि 2019 में वायनाड से तो जीत गए लेकिन पारंपरिक अमेठी सीट से हार गए।
विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी हो गई थी। पहली सूची में पीके ने 51 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। हालांकि पहली सूची में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होग। मतगणना 14 नवंबर को होगी। वहीं इस बार प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से रोमांचक चुनाव होगा। पीके लगातर नीतीश और तेजस्वी पर हमले कर रहे हैं।
