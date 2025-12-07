उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

India Bloc: जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) की हालिया टिप्पणी से भारतीय राजनीति में उबाल आ गया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन (INDIA Bloc) की "जीवन रक्षक प्रणाली (Life Support System)" से तुलना करते हुए कहा कि यह गठबंधन किसी आईसीयू से कम नहीं है, जो समय-समय पर उभरता है, लेकिन कुछ राजनीतिक चुनौतियों का सामना करता है। उन्होंने एक मीडिया हाउस की ओर से आयोजित लीडरशिप समिट में यह टिप्पणी की, जहां उन्होंने राजनीतिक गठबंधनों और उनके संघर्षों के बारे में खुल कर बात की।