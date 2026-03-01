US-Israel, Iran War के बीच IndiGo ने भी महंगा किया टिकट, 2300 रुपये तक लगाया फ्यूल चार्ज

इंडिगो ने स्पष्ट किया कि सरचार्ज 14 मार्च 2026 को दोपहर 12:01 बजे (शनिवार) से सभी नई बुकिंग पर लागू होगा। यात्रियों को अब टिकट बुक करते समय अतिरिक्त राशि चुकानी होगी, जो घरेलू उड़ानों पर सैकड़ों रुपये और अंतरराष्ट्रीय पर हजारों रुपये तक हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, घरेलू उड़ानों पर सरचार्ज 400 रुपये से 1,000 रुपये तक और लंबी दूरी या अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर 2,300 रुपये तक पहुंच सकता है, हालांकि इंडिगो ने सटीक राशि सार्वजनिक नहीं की।