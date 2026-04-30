तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: ‘स्पॉइलर’ या विकल्प? विजय की एंट्री से उलझे समीकरण, किसके सिर पर सजेगा ताज?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस बार थलापति विजय की एंट्री से कड़ा मुकाबला हो गया है। हालांकि, TVK प्रमुख थलापति विजय की सितंबर 2025 में हुई करूर रैली से उनकी क्षवि से एक काला अध्याय जुड़ गया। करूर रैली में भगदड़ के बाद से विभिन्न घटनाक्रमों के बाद शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हुए। गठबंधनों के समीकरण, वोटों और सीटों की गणित समझने और साझा करने के बाद भी विश्लेषक विजय के 'ट्रेंड' को अभी भी पूरी तरह से ना तो समझ पा रहे हैं और ना ही सुलझा पा रहे हैं। मतदान की पूर्व संध्या से लेकर मतगणना की उलटी गिनती शुरू होने तक केवल विजय की चर्चा ही सुनाई पड़ रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा?