West Bengal Exit Poll: 2021-2024 में ‘सुपर फ्लॉप’ रहे थे एग्जिट पोल, क्या 2026 में भी पलटेगी बाजी? यहां समझें पूरा गणित

पश्चिम बंगाल की राजनीति बाकी राज्यों से काफी अलग है। यहां जाति, धर्म, स्थानीय मुद्दे और ममता बनर्जी की छवि का ऐसा गहरा मेल है कि सामान्य सर्वेक्षण आसानी से सही तस्वीर नहीं पकड़ पाते। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों और दूर-दराज के गांवों में वोटिंग पैटर्न को सही-सही समझना मुश्किल हो जाता है।