टीएमसी में बगावत के बाद कांग्रेस ने कर दिया खेला शुरू, कोर्ट से कर दी बड़ी अपील, जानें क्यों की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग

लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश से पॉलिटिकल पार्टियां भी घुसपैठ कर रही हैं। यह नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ़ इंडिया, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं… शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान बांग्लादेश में बनी थी। आज उन्हें घुसपैठिया कहकर नेशनल सिटिजन्स पार्टी दिल्ली पहुंच गई है। इसके अलावा, जो लोग BJP को सपोर्ट करते हैं, वे TMC की पहचान और नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, अमित शाह को सावधान रहने की जरूरत है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि बांग्लादेशी पॉलिटिकल पार्टियां भी भारत में घुसपैठ कर रही हैं…”