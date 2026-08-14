UAE से भारत लाया गया भगोड़ा ड्रग किंगपिन वीरेंद्र बसोया, अमित शाह बोले- कहीं भी छुप जाओ, बचोगे नहीं

देश को नशे के इस जाल से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 से 2029 तक का एक खास विजन डॉक्यूमेंट और राष्ट्रीय योजना तैयार की है। इस अभियान के तहत NCB के साथ देश के 40 से भी ज्यादा मंत्रालय और विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर पुनर्वास तक हर स्तर पर कड़ा रुख अपनाया जा सके। इसके साथ ही सरकार NDPS एक्ट के तहत आने वाले कड़े कानूनों और इसमें इस्तेमाल होने वाले रसायनों के वर्गीकरण की समीक्षा भी कर रही है, जिससे ड्रग तस्कर कानून की किसी कमी का फायदा न उठा सकें और इस नेटवर्क को ऐसा नुकसान पहुंचे जिससे यह कई सालों तक उबर न पाए।