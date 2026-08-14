‘गेट आउट’ बोलकर पुलिसकर्मी को फटकारा, अभिजीत दीपके पर भड़का गुस्सा, सुरक्षा हटाने और माफी मांगने की उठी मांग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अभिजीत दीपके अपने घर पर तैनात पुलिसकर्मी को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दीपके सुरक्षा ड्यूटी पर मौजूद उपनिरीक्षक से काफी कड़े लहजे में बातचीत करते दिख रहे हैं। वे पुलिसकर्मी से कहते सुनाई देते हैं कि जब वे खुद लोगों को अपने घर बुला रहे हैं, तो उन्हें अंदर आने से रोकने का क्या मतलब है। उन्होंने अधिकारी से यह तक कह दिया कि पुलिस वाले उन्हें यह नहीं सिखाएंगे कि उन्हें किससे मिलना है और किससे नहीं, इसलिए वे उनके घर से बाहर चले जाएं। ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ इस तरह 'गेट आउट' कहकर बात करने पर ही यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है।