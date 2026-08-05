’12 साल की बच्चियों को प्रदर्शन में कौन लाया’, CJP आयोजकों के खिलाफ POCSO Act के तहत जीरो FIR की मांग

घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा था कि वह युवाओं की टिप्पणियों के लिए उन्हें माफ करते हैं और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इसके बाद CJP आयोजक अभिजीत दीपके और सौरव दास ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री से ही माफी मांगने की मांग कर दी। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान 12 साल की लड़कियों पर लाठीचार्ज किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।