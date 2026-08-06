Jharkhand Protest: CM हेमंत सोरेन ने मीटिंग के लिए बुलाया तो प्रदर्शनकारियों ने कहा- बंद कमरे में नहीं, लाइव होगी बातचीत

एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि कल रात की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वे सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। समय अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन एक और मांग जोड़ दी गई है। अगर मुख्यमंत्री खुले प्लेटफॉर्म पर, कैमरे के सामने बात करने को तैयार हैं तो सही समाधान निकल सकता है।