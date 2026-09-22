जमुई एनकाउंटर के बाद विपक्ष पर बरसे ललन सिंह, बोले- 2005 से पहले शाम ढलते ही डरती थीं बहन-बेटियां, अब अपराधी सही जगह पहुंच रहे

जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (फोटो- Lalan Singh FB)
Lalan Singh on Jamui Case: बिहार के जमुई जिले एक नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी नंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से साबित होता है कि बिहार में कानून का राज है और अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
अपने वीडियो में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जमुई में नाबालिग बच्ची के साथ घटी घटना अत्यंत दुखदायी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लेकिन उस घटना के तुरंत बाद बिहार के कुछ नेताओं ने उस पर अपनी ओछी सियासत शुरू कर दी। ललन सिंह ने कहा कि विरोधियों को शायद यह अंदाजा नहीं है कि बिहार में कानून का राज है, जिसे नीतीश कुमार ने 2006 में स्थापित किया था और वर्तमान सरकार भी उसी सिद्धांत पर पूरी सख्ती से काम कर रही है।
विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए ललन सिंह ने कहा, "हम उन राजनीतिक वीरों से आग्रह करेंगे कि वे 2005 के पहले का बिहार जरा याद कर लें। उस दौर में सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कोई बहू-बेटी शाम ढलने के बाद नहीं निकलती थी और अगर कोई घटना घट जाती थी, तो उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था।"
ललन सिंह ने कहा कि आज के बिहार में कानून का राज है और पुलिस प्रशासन दोषियों को सजा दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहा है। पूरी सरकार और समाज पीड़ित परिवार के साथ मज़बूती से खड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह तेज कार्रवाई जारी रहेगी और इस शर्मनाक घटना में शामिल सभी अपराधियों को उनकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 19 सितंबर को जमुई में हुई, जहां कुछ लोगों ने एक नाबालिग छात्रा और उसके पुरुष दोस्त को रोका और उनके साथ मारपीट व बदसलूकी की। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने कई संदिग्धों की पहचान की और मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई।
जानकारी के मुताबिक, जांच के शुरुआती दौर में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी संदिग्धों की तलाश जारी रही। इसी क्रम में नंदन यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस कार्रवाई के दौरान नंदन यादव के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग