जमुई एनकाउंटर के बाद विपक्ष पर बरसे ललन सिंह, बोले- 2005 से पहले शाम ढलते ही डरती थीं बहन-बेटियां, अब अपराधी सही जगह पहुंच रहे

Lalan Singh on Jamui Case: बिहार के जमुई जिले एक नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी नंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से साबित होता है कि बिहार में कानून का राज है और अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।