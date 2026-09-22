जमुई घटना पर बीजेपी का पलटवार: केया घोष का सवाल- ‘राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के वक्त कहां थे राहुल-प्रियंका?’

Keya Ghosh on Jamui incident : नई दिल्ली। बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा से बदसलूकी के मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से बिहार सरकार पर सवाल उठाए जाने के बीच भाजपा नेता केया घोष ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी थी और बिहार राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है।