बीजेपी की सपा को नसीहत: ‘भस्मासुर’ कांग्रेस के साथ भस्म होना है या समझदारी दिखानी है, अखिलेश यादव खुद तय करें

उन्होंने याद दिलाया कि एक समय खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को 'चालू पार्टी' कहा था। आज जिस तरह से कांग्रेस अपने तीखे तेवर दिखा रही है, वह समाजवादी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी के समान है। अब यह सपा को तय करना है कि वह भस्मासुर के साथ जाकर भस्म होना चाहती है या समझदारी से काम लेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री किए जाने पर रोहन गुप्ता ने कड़ा ऐतराज जताया।