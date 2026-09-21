Ahmedabad: गरबा पार्टनर भी किराए पर! 1000 से 2000 रुपए के ऑफर वायरल, साइबर सेल ने शुरू की जांच

Ahmedabad. नवरात्रि पर्व को अब कुछ सप्ताह ही शेष हैं, ऐसे में उससे, पहले गुजरात में सोशल मीडिया पर "रेंट ए गरबा पार्टनर" (किराए पर गरबा सहयोगी) के विज्ञापन वायरल हो रहे हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वायरल पोस्ट में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम श्रेणियों में पैसे लेकर गरबा पार्टनर उपलब्ध कराने के ऑफर दिए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद शहर पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की है। इसके साथ ही लोगों को इससे सावधान रहने के लिए भी कहा है। किसी भी अज्ञात अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर न करने की सलाह दी है।