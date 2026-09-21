Gujarat: हिम्मतनगर के पास बेकाबू कार ने पदयात्रियों को मारी टक्कर, एक की मौत, 11 जख्मी

Ahmedabad. हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले के मुख्यालय हिम्मतनगर के पास स्थित दोलगढ़ पाटिया के पास सोमवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। अंबाजी दर्शन के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के एक पदयात्री संघ के लोगों को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 12 पदयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक श्रद्धालु की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और यात्रियों की भीड़ ने टक्कर मारने वाली कार को घेर लिया और उसमें आग लगा दी।