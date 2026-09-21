Gujarat: सोमनाथ मंदिर और भाजपा कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी

Ahmedabad. प्रभास पाटण. गुजरात में एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिलने की घटना सामने आई है। अज्ञात शख्स द्वारा भेजे गए धमकी भरे ईमेल में राज्य के अति-संवेदनशील और प्रमुख स्थानों को निशाना बनाने का दावा किया गया। ई-मेल के जरिए सोमनाथ मंदिर, अहमदाबाद के खानपुर स्थित शहर भाजपा कार्यालय और गांधीनगर के कोबा स्थित गुजरात भाजपा मुख्यालय 'कमलम' समेत कई स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस), क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। संबंधित स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर धमकी को फर्जी बताया है और ईमेल के स्रोत की जांच की जा रही है।