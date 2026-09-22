गुजरात में अब ‘किराए पर गरबा पार्टनर’ के पोस्ट वायरल, 500 से 6,500 तक पैकेज! पुलिस ने जारी किया अलर्ट

साइबर क्राइम शाखा की डीसीपी लवीना सिन्हा ने वीडियो संदेश में कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर चल रही इन ‘किराये पर पार्टनर’ पोस्टों की जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि इनमें धोखाधड़ी या किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे की भूमिका तो नहीं है। पुलिस ने भुगतान के लिए भेजे गए लिंक और फोटो वाले अटैचमेंट से खास तौर पर सावधान रहने को कहा है। इनके भीतर छिपे लिंक मोबाइल, मैसेजिंग ऐप या बैंक खाते को निशाना बना सकते हैं। पुलिस ने लोगों से ऐसे ऑफर के लालच में आने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है।