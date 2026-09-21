बागेश्वर बाबा की रथ यात्रा पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र का हमला, बोले- भारत धर्मनिरपेक्ष, नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा 11 अक्टूबर से शुरू होगी। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान शुरू होने वाली यह यात्रा पांच दिनों तक चलेगी। इस रथ यात्रा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बुंदेलखंड के पांच जिलों का भ्रमण करेंगे। इनमें छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और टीकमगढ़ शामिल हैं। यात्रा के दौरान करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय किए जाने की बात कही गई है। खास बात यह है कि यह यात्रा पैदल नहीं होगी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रथ पर सवार होकर विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचेंगे। प्रस्तावित यात्रा को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार रात्रि विश्राम के दौरान धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे।