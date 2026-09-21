जमुई छेड़खानी कांड पर तेज प्रताप यादव बोले- बिहार में कोई महिला सुरक्षित नहीं, हमें भी बाहर निकलने पर डर लगता है

जमुई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। वे सिर्फ दिखावे के लिए बेगुनाह या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि असली दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तेज प्रताप ने चेतावनी दी कि अगर असली दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो उनकी पार्टी जन शक्ति जनता दल पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी और वे खुद आमरण अनशन पर बैठेंगे।