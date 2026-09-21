सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला, बोले- पाकिस्तान से नशा आता रहा, 12 साल से क्या कर रही केंद्र सरकार?

सचिन पायलट ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी स्पष्ट रूप से दोहरे मापदंड अपना रही है। 12 साल से वे दिल्ली में सत्ता में है। पूरी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की है। जब पाकिस्तान से भारत में लगातार नशा आ रहा था, तब वे 12 साल से क्या कर रहे है?