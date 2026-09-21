21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

IIT बॉम्बे के छात्र की मौत पर यूथ कांग्रेस का बड़ा आरोप, जीनत शबरीन बोलीं- डर के साये में हैं छात्र, मिल रही धमकी

IIT Bombay Student Death: छात्र साहिल वाकोड़े की संदिग्ध मौत को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जीनत शबरीन ने संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छात्र डर के साए में जी रहे हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rakesh Mishra

Sep 21, 2026

IIT Bombay Student Death

छात्र साहिल वाकोड़े। फाइल फोटो- आईएएनएस

Sahil Wakode Death: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जीनत शबरीन ने IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े की संदिग्ध मौत को लेकर संस्थान की कार्यप्रणाली और छात्रों पर कथित दबाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई छात्र डर की वजह से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। उन्हें नौकरी व भविष्य को लेकर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

साहिल वाकोड़े के साथ हुई घटना बेहद दुखद

शबरीन ने कहा कि साहिल वाकोड़े के साथ हुई घटना बेहद दुखद है और यह पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करती है। उनके मुताबिक, जिन छात्रों से बातचीत हुई है, वे सामने आने से डर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि छात्र अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन पर काफी दबाव है। उन्हें कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर वे विरोध करेंगे तो आगे नौकरी कैसे मिलेगी और उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में जिस प्रोफेसर पर आरोप लगे हैं, उन्हें डीन के पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन वे अभी भी फैकल्टी का हिस्सा हैं। शबरीन ने मांग की कि जांच पूरी होने तक उन्हें संस्थान के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

डीन के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया

दरअसल IIT बॉम्बे ने सोमवार 21 सितंबर को प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला को डीन के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्रीरेश केदारे की ओर से जारी आधिकारिक ई-मेल में यह जानकारी दी गई। यह फैसला 22 वर्षीय बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोड़े की मौत के बाद लिया गया है। साहिल वाकोड़े IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में दूसरे वर्ष के छात्र थे। 18 सितंबर की शाम उन्हें संस्थान के पवई परिसर में स्थित होटल के कमरे में मृत पाया गया था। IIT बॉम्बे की शुरुआती जानकारी के अनुसार, परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के मामले में साहिल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

परिवार ने लगाया आरोप

साहिल के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे संस्थान में उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। परिवार के इन आरोपों के बाद IIT बॉम्बे परिसर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने दावा किया कि साहिल को निलंबित किए जाने को लेकर धमकियां दी गईं थीं। मामले में साहिल के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस के अनुसार मामले में एक प्रोफेसर को आरोपी बनाया गया है। केस की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।

Sonia Gandhi Case: सोनिया गांधी केस में कोर्ट के आदेश का आगे क्या होगा असर? फैसले के बाद जांच और पुराने दस्तावेजों पर टिकी निगाहें

ये भी पढ़ें
Sonia Gandhi Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Sept 2026 09:06 pm

Published on:

21 Sept 2026 08:12 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / IIT बॉम्बे के छात्र की मौत पर यूथ कांग्रेस का बड़ा आरोप, जीनत शबरीन बोलीं- डर के साये में हैं छात्र, मिल रही धमकी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सर्टिफाइड बैंगर’ से ‘फेस्टिव वाइब्स’ तक, सिद्धार्थ-तमन्ना भाटिया के ‘ठुमक ठुमक’ पर फिदा हुए नेटिजन्स, बोले- गाना मचा रहा धूम

Thummak Thummak song
मनोरंजन

‘दिल्ली की लड़कियों के पंख निकल आते हैं मुंबई आकर’, ऋचा चड्ढा ने क्यों कही मुंबई को लेकर ऐसी बात

Richa Chadha Musafiri
मनोरंजन

बहन अंबिका और भाई पर 46 करोड़ के चेक के दुरुपयोग का आरोप, एक्ट्रेस राधा ने पुलिस में दी शिकायत

Radha Ambika Dispute
टॉलीवुड

‘हम कलाकार सिर्फ बर्तन हैं’, छठी मैया गाने ने तमन्ना भाटिया को क्यों कर दिया भावुक? फिर से सुनाया शूटिंग का अनुभव

Tamannaah Bhatia interview
मनोरंजन

Maharashtra Murder: प्रेमिका ने की 70 साल के प्रेमी की हत्या, खेत में जलाया शव, डेढ़ महीने बाद DNA से खुला राज

Maharashtra Murder
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.