IIT बॉम्बे के छात्र की मौत पर यूथ कांग्रेस का बड़ा आरोप, जीनत शबरीन बोलीं- डर के साये में हैं छात्र, मिल रही धमकी

शबरीन ने कहा कि साहिल वाकोड़े के साथ हुई घटना बेहद दुखद है और यह पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करती है। उनके मुताबिक, जिन छात्रों से बातचीत हुई है, वे सामने आने से डर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि छात्र अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन पर काफी दबाव है। उन्हें कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर वे विरोध करेंगे तो आगे नौकरी कैसे मिलेगी और उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में जिस प्रोफेसर पर आरोप लगे हैं, उन्हें डीन के पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन वे अभी भी फैकल्टी का हिस्सा हैं। शबरीन ने मांग की कि जांच पूरी होने तक उन्हें संस्थान के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।