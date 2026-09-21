Maharashtra Murder: प्रेमिका ने की 70 साल के प्रेमी की हत्या, खेत में जलाया शव, डेढ़ महीने बाद DNA से खुला राज

घटना के कुछ दिनों बाद 2 अगस्त को स्थानीय ग्रामीणों को खेत में एक अधजला शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शव बुरी तरह जला होने के कारण उसकी पहचान करना मुमकिन नहीं था। इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर नमूने जुटाए और उन्हें डीएनए (DNA) जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। लगभग डेढ़ महीने बाद जब डीएनए रिपोर्ट आई, तो साफ हो गया कि वह शव लापता चल रहे अंबादास खांडेकर का ही था। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदली और शक के आधार पर मंगल होनमाने को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी वृद्धा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 70 साल की उम्र में प्यार, फिर हत्या और शव जलाने की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।