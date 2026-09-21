‘सर्टिफाइड बैंगर’ से ‘फेस्टिव वाइब्स’ तक, सिद्धार्थ-तमन्ना भाटिया के ‘ठुमक ठुमक’ पर फिदा हुए नेटिजन्स, बोले- गाना मचा रहा धूम

वहीं, एक अन्य एक्स यूजर ने सिद्धार्थ के डांस की तारीफ करते हुए इसे 'सर्टिफाइड बैंगर' बताया। यूजर ने लिखा कि सिद्धार्थ के स्मूथ डांस मूव्स ने उन्हें चौंका दिया। एक अन्य यूजर ने गाने को 'फेस्टिव वाइब्स' देने वाला बताया। यूजर के मुताबिक, 'ठुमक ठुमक' कलरफुल और एनर्जेटिक ट्रैक है। उन्होंने बॉस्को मार्टिस और तनिष्क बागची के काम की तारीफ करने के साथ-साथ सिद्धार्थ और तमन्ना की केमिस्ट्री को भी पसंद किया।