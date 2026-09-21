‘सर्टिफाइड बैंगर’ से ‘फेस्टिव वाइब्स’ तक, सिद्धार्थ-तमन्ना भाटिया के ‘ठुमक ठुमक’ पर फिदा हुए नेटिजन्स, बोले- गाना मचा रहा धूम

सिद्धार्थ मल्होत्रा के डांस मूव्स ने खींचा ध्यान (सोर्स: X-@BollywoodH)
The Vvaan Movie: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म 'द ववान' रिलीज से पहले ही अपने गानों को लेकर चर्चा में है। फिल्म का नया गाना 'ठुमक ठुमक' सोमवार को रिलीज किया गया, जिसे सोशल मीडिया पर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देसी अंदाज वाले इस पेपी डांस नंबर में तमन्ना के ठुमकों के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा के डांस मूव्स भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
'ठुमक ठुमक' को तनिष्क बागची ने कंपोज किया है, जबकि इसे देव नेगी और अकासा सिंह ने अपनी आवाज दी है। गाने की कोरियोग्राफी बॉस्को लेस्ली मार्टिस ने की है। ट्रैक में एक खास हुक स्टेप भी देखने को मिलता है, जो सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है।
तमन्ना भाटिया के डांस को लेकर तो पहले से ही उम्मीदें थीं, लेकिन गाने में सिद्धार्थ मल्होत्रा के डांस मूव्स भी दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। दोनों की जोड़ी गाने में एनर्जेटिक अंदाज में नजर आ रही है।
गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। एक यूजर ने तमन्ना की तारीफ करते हुए लिखा कि 'ठुमक ठुमक' में उनकी एनर्जी और रिदम लोगों को पसंद आ रही है और गाने ने सेलिब्रेशन वाला माहौल बना दिया है।
वहीं, एक अन्य एक्स यूजर ने सिद्धार्थ के डांस की तारीफ करते हुए इसे 'सर्टिफाइड बैंगर' बताया। यूजर ने लिखा कि सिद्धार्थ के स्मूथ डांस मूव्स ने उन्हें चौंका दिया। एक अन्य यूजर ने गाने को 'फेस्टिव वाइब्स' देने वाला बताया। यूजर के मुताबिक, 'ठुमक ठुमक' कलरफुल और एनर्जेटिक ट्रैक है। उन्होंने बॉस्को मार्टिस और तनिष्क बागची के काम की तारीफ करने के साथ-साथ सिद्धार्थ और तमन्ना की केमिस्ट्री को भी पसंद किया।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की 'द ववान' 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म पहले 28 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। इससे फिल्म का यश और कियारा आडवाणी स्टारर 'टॉक्सिक' के साथ क्लैश भी टल गया, जो 26 अगस्त को रिलीज हुई थी।
फिल्म का ट्रेलर भी कुछ दिन पहले रिलीज हो चुका है, जिसे सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। हालांकि, फिल्म के छठ पूजा पर आधारित गाने ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान खींचा है। अब 'ठुमक ठुमक' की रिलीज के बाद फिल्म के म्यूजिक को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है।
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