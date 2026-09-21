करीना कपूर की बचपन की फोटो देख फैंस रह गए हैरान, बोले- ‘ये तो जेह की तरह दिखती थी’

करीना कपूर की पुरानी तस्वीर में दिखी जेह की झलक (सोर्स: x-@WallpaperIndian/instagram-therealkarismakapoor)
Kareena Kapoor Viral Photo: करीना कपूर खान आज सोमवार, 21 सितंबर को 46 साल की हो गईं। उनके जन्मदिन पर परिवार और बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस खास मौके पर उनकी बहन और अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने करीना के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया। करिश्मा ने दोनों बहनों की बचपन की तस्वीर साझा की, जिसे देखने के बाद फैंस का ध्यान करीना की शक्ल पर टिक गया। कई सोशल मीडिया यूजर्स को उनकी इस पुरानी तस्वीर में करीना के छोटे बेटे जहांगीर अली खान यानी जेह की झलक नजर आई।
करिश्मा कपूर ने सोशल मीडिया पर करीना के जन्मदिन के मौके पर दोनों बहनों की बचपन की एक प्यारी तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्होंने अपनी बहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्यार भरा मैसेज लिखा। करिश्मा ने करीना को अपनी ‘सबसे अच्छी बहन’ बताया और उनके लिए हमेशा साथ रहने की बात कही।
करिश्मा की इस पोस्ट के बाद फैंस ने तस्वीर पर जमकर प्रतिक्रिया दी। हालांकि पोस्ट का मकसद दोनों बहनों के रिश्ते और करीना के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना था, लेकिन यूजर्स ने करीना और उनके छोटे बेटे जेह के बीच समानता नोटिस की।
तस्वीर पर एक यूजर ने कमेंट किया कि करीना बचपन में बिल्कुल जेह जैसी दिखती थीं। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘वही जेह।’ एक अन्य फैन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि तस्वीर में करीना नहीं, बल्कि जेह नजर आ रहे हैं।
एक यूजर ने करिश्मा और करीना के बच्चों की शक्ल-सूरत को लेकर भी कमेंट किया। वहीं कुछ लोगों ने जेह को करीना की ‘कार्बन कॉपी’ तक कह दिया। एक कमेंट में मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा गया कि ऐसा लग रहा है जैसे तैमूर या जेह का 80 के दशक वाला वर्जन हो। इस तरह करीना के जन्मदिन पर शेयर की गई उनकी बचपन की तस्वीर ने फैंस के बीच एक अलग ही चर्चा छेड़ दी। करीना और जेह की शक्ल में समानता को लेकर आए कमेंट्स ने पोस्ट को और दिलचस्प बना दिया।
करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अक्टूबर 2012 में शादी की थी। दोनों के दो बेटे हैं। उनके बड़े बेटे तैमूर अली खान का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था, जबकि छोटे बेटे जहांगीर अली खान का जन्म 21 फरवरी 2021 को हुआ।
सैफ अली खान की पहली शादी अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई थी। दोनों के दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं। सैफ के दोनों परिवारों के बच्चों को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर फैंस की दिलचस्पी देखने को मिलती है।
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