करीना कपूर की बचपन की फोटो देख फैंस रह गए हैरान, बोले- ‘ये तो जेह की तरह दिखती थी’

एक यूजर ने करिश्मा और करीना के बच्चों की शक्ल-सूरत को लेकर भी कमेंट किया। वहीं कुछ लोगों ने जेह को करीना की ‘कार्बन कॉपी’ तक कह दिया। एक कमेंट में मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा गया कि ऐसा लग रहा है जैसे तैमूर या जेह का 80 के दशक वाला वर्जन हो। इस तरह करीना के जन्मदिन पर शेयर की गई उनकी बचपन की तस्वीर ने फैंस के बीच एक अलग ही चर्चा छेड़ दी। करीना और जेह की शक्ल में समानता को लेकर आए कमेंट्स ने पोस्ट को और दिलचस्प बना दिया।