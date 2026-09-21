‘हम कलाकार सिर्फ बर्तन हैं’, छठी मैया गाने ने तमन्ना भाटिया को क्यों कर दिया भावुक? फिर से सुनाया शूटिंग का अनुभव

Tamannaah Bhatia Emotional: तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द ववान’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में सिद्धार्थ के साथ नजर आने वाली तमन्ना ने हाल ही में इसके ‘छठी मैया’ गाने की शूटिंग का अनुभव साझा किया। एक्ट्रेस ने बताया कि छठ पूजा के इस सीक्वेंस को शूट करते समय वह अचानक भावुक हो गई थीं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वह क्यों रोने लगीं।